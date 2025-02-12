المديريات التعليمية تشدد على تفعيل الغياب فى الأسبوع الأول من الترم الثانى

كتب محمود طه حسين

شددت المديريات التعليمية والإدارات على المدارس بضرورة تفعيل الغياب مع الأسبوع الأول من بدء الدراسة بـ الفصل الدراسى الثانى، حيث نبهت على أهمية متابعة حضور طلاب الصفوف الدراسية المختلفة وخاصة طلاب الثانوية العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين عن الدراسة.

وأعلنت المدارس الثانوية أنه سيتم عقد التقييم الأسبوعي الأول للفصل الدراسى الثانى للمواد الدراسية نهاية الأسبوع الجارى حسب الجداول التى سيتم تحديدها وعلى جميع الطلاب الالتزام بالحضور لحل التقييم داخل الفصل والالتزام بالزي المدرسي وإحضار الكشكول الخاص بكل مادة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.



