المجلس القومى للمرأة يحتفل بالعيد القومى لمحافظة الدقهلية تحت شعار "هن"

الدقهلية شريف الديب

بالإنابة عن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، شهد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ اليوم الأربعاء، احتفالية المجلس القومي للمرأة بالعيد القومي للدقهلية من داخل القاعه الكبرى بديوان عام المحافظة تحت شعار "هن".

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة وأعضاء المجلس القومي للمرأة، والمستشار تامر كشك نائب رئيس محكمة استئناف المنصورة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب طارق عبدالهادي والنائبة شيماء نبيه، والنائبه ميرفت عازر، والكاتب الصحفى حازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية، وعدد من رؤساء المحاكم والجهات القضائية، وممثلي الأزهر والأوقاف.

وقال " نائب المحافظ " حلال كلمته بالاحتفالية: "أنقل إليكم خالص تهاني اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه القلبية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ومرور 775 عاما على انتصار شعب المنصورة على الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا وأسره بدار ابن لقمان يوم 8 فبراير عام 1250 ميلاديا والذي اصبح عيدا قوميا للمحافظة".

وأكد "العدل " أن أرض الدقهلية وسمائها شهدت العديد من المعارك التي انتصر فيها شعب الدقهلية وجيش مصر، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشعب المصري والجيش المصري لا يقبل أبدا الهزيمة، ولا يسمح لأي عدو مهما كانت قوته أن يهدد أمن مصر واستقرارها.

وثمن نائب المحافظ، دور المجلس القومي للمرأة في تنظيم هذه الاحتفالية والمشاركة فى احتفال المحافظة بعيدها القومي.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة أمينة شلبي خالص التهاني للحضور ولشعب الدقهلية بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 775 للمحافظة والذي خلد اسمها بحروف من نور في سجل التاريخ.

والجدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت عددا من الفقرات الفنية والتي تناولت تاريخ الدقهلية وانتصاراتها.