نائب محافظ الدقهلية يفتتح مشغل تدريبي ووحدة إنتاجية بفرع المجلس القومى للمرأة

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، المشغل التدريبي والوحدة الإنتاجية لفرع المجلس القومي للمرأة بقرية كفر الترعة القديمة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وتفقد نائب محافظ الدقهلية المشغل الذى يحتوى على 40 ماكينة تم تشغيل 27 ماكينة متنوعة على أحدث طراز كمرحلة أولى، كما يضم المشغل وحدة متكاملة للتدريب، والتشغيل العملى والنظرى، بحضور الدكتورة أمينة شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، وياسر الجندى رئيس مركز ومدينة شربين.

وأوضح نائب محافظ الدقهلية، أنه يتم التسويق للمنتج عن طريق الصفحة الرسمية التابعة للمجلس القومى للمرأة، كما يهدف المشروع إلى قيام كل متدرب باختيار مشروعه الخاص، لتكون بداية مشروع إنتاجى، كما يوجد بمقر وحدة التدريب تدريب حرفى على صناعة مستحضرات التجميل وصياغة النحاس.