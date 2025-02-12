السنيورة: المقترحات الأمريكية والإسرائيلية تختزن مخاطر كبيرة على المنطقة العربية

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أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، اليوم /الأربعاء/- أن المقترحات الأمريكية والإسرائيلية بشأن قطاع غزة، تختزن مخاطر كبيرة على المنطقة العربية.

وقال السنيورة -خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أورده التلفزيون اللبناني- إن الطروحات المستهجنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل، تختزن مخاطر على المنطقة العربية بأكملها، وهو ما يقتضي من العرب جميعا اتخاذ موقفا رافضا يؤكد على حق الفلسطينيين في أن يكون لهم وطنهم ودولتهم المستقلة والحرة.

وأكد السنيورة أهمية احترام الدستور اللبناني، والعودة إلى استكمال تطبيق اتفاق الطائف، والتأكيد على مبدأ فصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في لبنان؛ بما يحقق التعاون والتوازن بينها حتى لا تطغى سلطة على أخرى.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان، والتأكيد على التطبيق الحقيقي للقرار الأممي 1701.