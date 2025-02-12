29 توغلا لآليات إسرائيلية واستشهاد 22 فلسطينيا.. خروقات الاحتلال منذ اتفاق غزة

كتبت جينا وليم

خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة منذ دخوله حيز التنفيذ، حيث توغلت الآليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة 29 مرة.

وبشكل يومى خرق طيران الاستطلاع الإسرائيلي الاتفاق خلال فترات المنع، بلغ مجملها أكثر من 100 مرة.

واستشهد 22 فلسطينيا وأصيب 59 آخرين نتيجة إطلاق النيران الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين خارج المناطق العازلة حوالي 36 مرة.

كما غيرت إسرائيل بعض أسماء السجناء الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم دون تنسيق مسبق، كما منعت خروج أسر الأسرى من الضفة الغربية لزيارتهم.

وأفادت منصات إعلامية مختلفة التوغل المتكرر لآليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال خارج محور فيلادلفيا، خاصة في مناطق مثل تل زعرب، دوار العودة، حى السلام، تل السلطان، والحى السعودى، وهدم أربع منازل خارج المنطقة العازلة.

كما تم أيضا منع إدخال الخيام بكمياتها المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى القطاع سوى 53 ألفا و47 خيمة من أصل 200 ألف، في حين لم يدخل أي كرفان من أصل 60 ألفا على الأقل.

ولم تسمح إسرائيل إلا بإدخال 4 آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع واستخراج الجثث رغم حاجة القطاع إلى 500 آلية.