البحرين وأمريكا تبحثان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي تلقاه من ماركو روبيو، وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد ولي عهد البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، الثلاثاء- أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية والازدهار.

كما أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشيرًا إلى الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى مستويات أكثر تقدمًا من التنسيق والتعاون المشترك.

وتناول الاتصال أيضًا بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في إطار الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يدعم الأمن والاستقرار ويسهم في تحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، كما جرى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.