5 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر فى الدم فى صمت

كتبت مروة هريدى

إذا كنت تحاول تقليل تناول السكر عن طريق تجنب الحلويات والشاى والقهوة، ولكنك لا تلاحظ نتائج، فقد يكون السبب بعض الأطعمة والمشروبات الأخرى في نظامك الغذائي التي ترفع مستويات السكر لديك دون أن تدرى، حيث يجب أيضًا استبعاد الأطعمة اليومية التي تحتوي على كربوهيدرات مخفية ويمكن أن تزيد مستويات السكر في صمت، ويمكن أن تؤثر على صحتك وتؤثر على مستويات السكر وتؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، ومن المثير للاهتمام أن معظم الأطعمة الأساسية في نظامنا الغذائي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي يمكن أن تزيد مستويات السكر في الجسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تحتوى العديد من الأطعمة التي تعتبر عناصر أساسية في الوجبات اليومية، على محتوى عالى من السكر، ولعل السبب الوحيد وراء ارتفاع نسبة السكر في الدم في الأطعمة عالية الكربوهيدرات لأنها تتحلل إلى جلوكوز بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، وهناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالكربوهيدرات البسيطة التي تهضم بسرعة، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر ما يترتب عليه انهيار سريع للطاقة والشعور بالجوع ومخاطر طويلة الأمد مثل مقاومة الأنسولين والإصابة بمرض السكر.

فيما يلي.. 5 أطعمة ومشروبات الشائعة التي تحتوي على سكر بصمت ولماذا يجب أن تكون حذرًا منها:



المخللات



المخللات هي جزء أساسي من أي وجبة لمعظم الناس، وعلى الرغم من أن معظم المخللات مفيدة لصحة الجهاز الهضمي لأنها مليئة بالبروبيوتيك ويتم تخميرها بشكل طبيعي، لكن هذه المخللات مليئة أيضًا بالزيت والتوابل التي تضيف سعرات حرارية غير مرغوب فيها إلى النظام الغذائي، ومع ذلك، فإن المخللات المصنوعة من الخل قد تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم ولكنها قد تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما يؤثر على الصحة العامة، وبالتالي، فمن الأفضل اختيار المخللات المصنوعة منزليًا.

الصلصات

تعتبر الصلصات أيضًا جزءًا مهمًا من الوجبات اليومية، ومعظم هذه الصلصات مليئة بالعناصر الغذائية وأحيانًا تحتوي على سكريات مخفية، وخاصة الصلصات الحلوة لأنها مصنوعة من الفواكه والزيت ويضاف إليه السكر، وفي معظم الصلصات، يستخدم السكر كمادة حافظة للحفاظ على مدة صلاحيتها وتعزيز حلاوتها، لذلك فمن الأفضل اختيار الصلصات المصنوعة منزليًا باستخدام مكونات طازجة ومحليات قليلة.

عصائر الفاكهة



تحتوي عصائر الفاكهة، حتى عندما تبدو صحية، على سكريات مضافة أو عصائر مركزة، وخاصة الأنواع المعلبة، وهذه السكريات الإضافية، على الرغم من أنها ليست مرئية دائمًا، يمكن أن تؤدي إلى زيادة تناول السعرات الحرارية والتأثير على مستويات السكر في الدم، تعد عصائر الفاكهة الطازجة أو الفاكهة الكاملة خيارًا أفضل، لأنها تحتفظ بالألياف وتحتوي على سكر أقل.

الأرز الأبيض



يعتبر الأرز الأبيض من الأطعمة الأساسية، ولكنه ذو مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، وقد يكون اختيار الأرز البني أو الكينوا بديلاً أكثر صحة.

مشروبات تعتمد على الحليب



قد يكون الحليب المنكه مضافًا إليه سكر لجعل مذاقه أحلى، ورغم أن تناول الحليب ذو قيمة غذائية، إلا أن محتوى السكر يمكن أن يتراكم بسرعة، فهو لا يزيد من الحلاوة فحسب، بل يزيد أيضًا من السعرات الحرارية، لذلك اختر الحليب العادي الغير محلى أو الزبادي، وأضف المحليات الطبيعية مثل العسل أو الفاكهة للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.