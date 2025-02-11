اليوم السابع
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15 فبراير.. آخر موعد للتسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 05:00 ص
15 فبراير.. آخر موعد للتسجيل ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
كتب ـ محمد صبحى

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يغلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، يوم 15 فبراير الجارى.

ويستهدف البرنامج الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، الذين يمتلكون ابتكارًا بحثيًّا، ويستهدفون خروجه للسوق.

يُعد فرصة مميزة للباحثين لاكتساب المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من ورش العمل التأهيلية عن بُعد (online).







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