صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق مسابقة قمة ميديا مصر لريادة الأعمال

كتب ـ محمد صبحى

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في مسابقة قمة ميديا مصر للابتكار وريادة الأعمال، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المسابقة تهدف إلى التوعية والتثقيف بمجال الابتكار وريادة الأعمال، وتسليط الضوء على جهود المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والنماذج الناجحة، والمؤسسات الداعمة لهم، من خلال إنتاج أفكار إبداعية ومبتكرة تبرز دورهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تدعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

تشمل مسارات المسابقة ما يلي:

• صناعة الأفلام القصيرة، وتشمل (الأفلام الوثائقية، الأفلام الروائية القصيرة، أفلام التحريك).

• مسابقة الإعلام الرقمي، وتشمل (قسم الصحافة الرقمية "الموقع الصحفي،المجلة الرقمية"، الإعلان الرقمي Reels، البرنامج الحواري، الحملة التسويقية المتكاملة).

الشروط العامة لكل مسارات المسابقة:

• التقديم مفتوح لجميع طلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد في كل التخصصات والأقسام، سواء كانت متعلقة بالتخصص أو غير مرتبطة به لجميع السنوات الدراسية.

• يجب ملء كل المتطلبات، وتوقيع الإقرارات المطلوبة واعتمادها لرفعها أثناء التقديم عبر منصة المسابقة.

• يمكن المشاركة بشكل فردي أو جماعي.

• تُقبل الأعمال التي تم إنتاجها وتنفيذها في الفترة بين 2024 و2025، ضمن المسارات المختلفة للمسابقة.

• يجب أن يتسم المشروع المُقدم بالتفكير الإبداعي في معالجته وتنفيذه.

• يجب أن يمتلك المتقدم مهارات إنتاج المشروع وفقًا لمتطلبات كل مسار من مسارات المسابقة.

• يجب أن يرتبط المشروع المشارك بموضوع وفكرة الابتكار وريادة الأعمال.

• يجب تضمين التوعية عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF في العمل المقدم، من خلال محتوى العمل نفسه أو التتر في البداية والنهاية، أو الإشارة إلى الصندوق في الإعلام الرقمي بكل أشكاله.

مميزات الاشتراك في المسابقة:

- جوائز مادية قيمة للمشتركين في المسابقة.

- عروض سينمائية في قاعات السينما على مستوى الأقاليم الجغرافية.

- عرض الأعمال الفائزة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق isf.

يُذكر أنه آخر موعد للتقديم في المسابقة 15 مارس 2025، وللتعرف على كل تفاصيل المسابقة والتقديم، يرجى الدخول على هذا الرابط..اضغط هنــا