ولي العهد السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء: السلام لن يتحقق إلا بحل الدولتين

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أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.



وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيانه أوردته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة - أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.



واستعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، معتبرًا انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.