وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

قام حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسى، رافقه خلالها أيمن شراب، مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، عبد الخالق سليمان، وكيل الإدارة، واللواء وليد عبد الرؤوف، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، حسن اسبيتان، رئيس القرية. وخلال الزيارة، اطمأن “رضوان” على انتظام الدراسة وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعملية التعليمية وفق الخطط الموضوعة.

من جانبه، أكد أيمن شراب، مدير الإدارة، أنه تم توزيع جميع كتب الفصل الدراسى الثانى على المدارس فور وصولها، مشيرًا إلى أن عدد مدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية يبلغ 95 مدرسة، تضم 13,659 طالبًا وطالبة.

أما مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسى، فتضم 16 فصلًا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بواقع 9 فصول للمرحلة الابتدائية و7 فصول للمرحلة الإعدادية، بإجمالى عدد طلاب يبلغ 542 طالبًا وطالبة، بينهم 310 طلاب بالمرحلة الابتدائية و232 طالبًا بالمرحلة الإعدادية.

وشدد وكيل الوزارة خلال جولته على ضرورة التزام الطلاب بالحضور اليومى، مؤكدًا أهمية الانتظام الدراسى فى تحقيق التحصيل العلمى المطلوب، كما وجه بضرورة تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة داخل المدارس، وتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب والمعلمين.