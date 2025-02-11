اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:49 م
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وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع آليات تنفيذ مبادرة تدوير الكتب بمدارس قرى الشركة بالخارجة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:48 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع آليات تنفيذ مبادرة تدوير الكتب بمدارس قرى الشركة بالخارجة جانب من المتابعة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تابع الدكتور سامى فضل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، آليات سير العمل ضمن مبادرة المحافظة لتدوير الكتب الدراسية خلال جولته، اليوم الثلاثاء، بمدرسة الشركة الجديدة للتعليم الأساسي بالخارجة حيث وجه بفرز الكتب كل مادة على حدة على ضرورة تهيئة بيئة تعليمية متميزة للطلاب والمتابعة الدورية للمستوى التحصيلى لديهم .

وتابع وكيل تعليم المحافظة العمل لأنشطة رياض الأطفال و الصفوف الدراسية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية وفتح باب المناقشة والحوار مع طلبة وطالبات المدرسة للوقوف على المستوى التحصيلي لديهم، مشيرا إلى تكاتف الجهود من أجل جيل طموح و مبدع ومبتكر لديه القدرة على تحقيق الهدف الأسمى للتغيير، وفهم المحتوى وتطبيقه في المواقف المختلفة، وليس الحفظ والتلقين، منطلقا ومواكبا للعصر التكنولوجى الحديث.







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