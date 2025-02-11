وكيل مديرية تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويعد بتكريم طلاب ومعلمين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس منها مدرسة أبو زيادة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة دسوق التعليمية، ومدرسة نويش تعليم أساسى التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ.

وأشاد الدكتور علاء جودة بالطالبة رحمة محمد سالم بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة أبو زيادة الإعدادية وعوض الروينى أمين معمل العلوم بمدرسة نويش تعليم أساسى، ووعد بتكريمهما.

وحرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام الطلاب فى الفصول الدراسية بداية الفصل الدراسى الثانى، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم فى العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.



جولة لوكيل تعليم كفر الشيخ بالمدارس لتفقدها



وكيل التعليم يناقس الطلاب فيما درسوه



وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس