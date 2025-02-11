وفاة أستاذ بجامعة الأزهر بعد ساعات من نشر رؤيا له مع صديقه المتوفى

بنى سويف - هانى فتحى

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد يحيى أستاذ طب العظام بجامعة الأزهر، أحد أبناء محافظة بنى سويف بعد ساعات من نشر رؤيا أثناء نومه مع أحد أصدقائه المتوفين على صفحته على الفيس بوك



ونعى عدد كبير من الزملاء والأقارب والأصدقاء الدكتور محمد يحى، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الدكتور محمد يحيى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قبل وفاته بساعات عن رؤية منامية بصحبة أحد أصدقائه المتوفى منذ فترة.

وجاء نص المنشور: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. رأيت فيما يري النائم أني وصديق عمري د علاء إبراهيم الذي توفي منذ فترة بسيطة ألف رحمة ونور تنزل عليه.. رأيتني مانكجه من ذراعه وماشيين تحت الأرض إزاي تحت الأرض الله أعلم، ولقيت مجموعة من الناس واقفين ولما شافونا سألونا كنتوا فين يا جدع أنت وهو، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي من هنا ووزع علينا بإيده كبايات ميه نشربها لقيت علاء وشه اتغير، قلت له ولا يهمك تعالى نروح هناك ربنا سبحانه وتعالى بيوزع ميه نروح نشرب منه.. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، علاء سبقنى إلى دار الحق وأنا إن شاء الله بهم لاحقون، هذه الرؤيا منذ عدة أشهر وأذكرها يخذافيرها، الله يرحمك يا علاء ويجعلها رؤية صادقة.. اسعد الله أيامكم وأمدكم بالصحة والسعادة".



الدكتور محمد يحيى أستاذ طب العظام بجامعة الأزهر