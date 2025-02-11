وزير العمل يبحث إعداد استراتيجية لتطوير مهام وخدمات الوزارة

كتبت آية دعبس

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد عبد العزيز البقلى الأستاذ المتفرغ بمعهد التخطيط القومي، وذلك للتباحث بشأن إعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية، ورؤية مصر 2030، ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من جميع محاوره.

وناقش وزير العمل مع خبير التخطيط دكتور أحمد عبدالعزيز، أهمية الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت، لمناقشتها، والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجى ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصرى، في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وحضر اللقاء آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة.



