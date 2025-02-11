وزارة الصحة: 50 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض الصرع

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن 50 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض الصرع مما يجعلة المرض العصبى الأوسع انتشارا حول العالم ويتأثر به الأشخاص من كل الأعمار .

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الصرع غير معدي وله علاج ويتم الشفاء منه، وتابعت وزارة الصحة والسكان : يصيب مرض الصرع الدماغ ويؤثر على نحو 50 مليون شخص في العالم ويتميز بنوبات متكررة وهي عبارة عن نوبات وجيزة من الحركات اللاإرادية قد تشمل جزءًا من الجسم أو كله ويصاحبها أحيانًا فقدان الوعى والتحكم في وظائف الأمعاء أو المثانة.

واستكملت، هناك اعتقاد خاطئ آخر وهو أن الصرع هو شكل من أشكال المرض العقلي أو علامة على الإعاقة الذهنية، في حين أن الصرع يمكن أن يتعايش مع حالات الصحة العقلية أو اضطرابات النمو، فهو في المقام الأول اضطراب عصبي يؤثر على النشاط الكهربائي للدماغ.

وتابعت، على الرغم من التقدم في العلاج الطبي، يعتقد الكثير من الناس أن الصرع هو حالة تهدد الحياة، في حين أن النوبات يمكن أن تشكل مخاطر، خاصة إذا تركت دون علاج أو تمت إدارتها بشكل سيء، فإن غالبية الأشخاص المصابين بالصرع يمكن أن يعيشوا حياة طويلة وصحية مع الأدوية المناسبة، وتعديل نمط الحياة، واستراتيجيات إدارة النوبات.