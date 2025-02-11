الرعاية الصحية: الاستثمار بالعنصر البشرى ركيزة أساسية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية

كتب وليد عبد السلام

شارك الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في حفل تخرج كلية الدراسات العليا في الإدارة وبرنامج الماجستير والدكتوراه بـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والأكاديمية، وبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين لدعم وتطوير الكوادر البشرية.



الدكتور أحمد السبكي في حفل تخرج كلية الدراسات العليا

وخلال كلمته بالحفل، هنأ الدكتور أحمد السبكي الخريجين، معربًا عن فخره بما تقدمه الأكاديمية تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، من برامج تعليمية متميزة تسهم في تأهيل كوادر قيادية على مستوى الوطن العربي، وأشار إلى أن الأكاديمية أصبحت من القلاع الأكاديمية المرموقة عربيًا، وهو ما يعكس ثقة الطلاب من مختلف الدول العربية في برامجها الأكاديمية، حيث ضم الحفل خريجين من الأردن والعراق والصومال وجيبوتي، مما يؤكد دورها الريادي في دعم التعليم والتطوير بالمنطقة.

وأكد الدكتور السبكي، التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بدعم كوادرها وتشجيع العاملين بها على استكمال مسيرتهم العلمية بالأكاديمية، بما يسهم في تعزيز قدراتهم المهنية، ويدعم أهداف الهيئة في تحقيق التميز في تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

كما أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين الهيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية الهيئة في الاستثمار في العنصر البشري، والذي يُعد الركيزة الأساسية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في مصر، وتقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين.