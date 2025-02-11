وزارة الصحة تكشف صعوبات تواجه الأم خلال أول 3 شهور من الحمل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الصعوبات التي تواجه الأم خلال أول 3 شهور من الحمل، والتى تتمثل فى:

- إحساس بالغثيان وعدم الرغبة في تناول الطعام

وقالت وزارة الصحة والسكان : يمكن تجنب هذة الصعوبات بتقسيم الوجبات وتناول وجبات خفيفة كل ساعتين أو ثلاثة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه ينبغى استشارة مقدمى الرعاية الصحية لاختيار مستحضر لقاح الإنفلونزا الأنسب للشخص، وأنه يمكن تلقى لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم يعد مهمًا خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينها الآتى:



- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا.



- البالغين فوق الـ 50 عامًا.



- الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل:



- الربو.

- مرض السرطان وعلاجه.

- داء الانسداد الرئوي المزمن.

- التليف الكيسي.

- السكري.

- فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز).

- أمراض الكلى أو الكبد.

- الحوامل.

- السمنة المفرطة.​

- جميع الفئات العمرية بعد الـ 6 شهور تلقي اللقاح، ما لم يكن لديهم موانع طبية.