وزارة التعليم تعلن نتيجة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ظهور نتيجة الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالى https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FStudents



وأوضحت الوزارة أن نتيجة للطلاب من رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى يتم كتابة أدى ملف تقييم الأداء لغات وأدى ملف تقييم الأداء باللغة العربية

معناها (ناجح) ومن الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى مكتوب أسم المواد وامامها اجتاز.



وكانتو ددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسى الجارى، حيث عقدت السبت 11 يناير 2025.

وأعلنت الوزارة خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى وعلى ولي الأمر ضرورة إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولي الأمر، مع سداد الرسوم المقررة وهى 150 دولار وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.