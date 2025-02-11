اليوم السابع
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وزارة التعليم تعلن نتيجة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:12 ص
وزارة التعليم تعلن نتيجة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ظهور نتيجة الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالى https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FStudents


وأوضحت الوزارة أن نتيجة للطلاب من رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى يتم كتابة  أدى ملف تقييم الأداء لغات  وأدى ملف تقييم الأداء باللغة العربية
معناها (ناجح) ومن الصف الثالث الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى مكتوب أسم المواد وامامها اجتاز.


وكانتو ددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسى الجارى، حيث عقدت السبت 11 يناير 2025.

وأعلنت الوزارة خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل خلال شهر نوفمبر الجارى وعلى ولي الأمر ضرورة إنشاء حساب خاص به على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولي الأمر، مع سداد الرسوم المقررة وهى 150 دولار وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

 







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وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسى الأول

امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025

موعد امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025

التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج

منصة التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025

نتيجة الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول 2025



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