نقيب البيطريين يكرم مستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية لتطوير بحيرة قارون

كتبت آية دعبس

أقامت النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن حفلا لتكريم، الدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية، الدكتور فى علم طفيليات الأسماك بكلية طب البيطرى جامعة القاهرة، وفريقها البحثى لإسهامها فى تطوير وتنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم وإعادتها للحياة والإنتاج بعد توقف الحياة السمكية بها بسبب التلوث البيئى.

قال الدكتور مجدى حسن - نقيب عام الأطباء البيطريين أن النقابة العامة للأطباء البيطريين تكرم الدكتورة نسرين عز الدين وفريقها البحثى، احتفاء لما بذلوه من جهد كبير وإنجازات فى مجال الحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية والسمكية، من خلال النجاح فى إعادة احياء بحيرة قارون بمحافظة الفيوم وإعادتها لسابق عهدها.

ووجه النقيب العام الشكر للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لدعمه للدكتورة نسرين وفريقها البحثى فى إنجاز هذا التميز العلمى، مؤكدا على أن الحفل دورًا من أدوار النقابة العامة للأطباء البيطريين نحو أبنائها، لدعم البحث العلمى وخاصة المرتبط بحل مشاكل البيئة ومشاكل الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وقدمت الدكتور نسرين عزالدين الشكر للنقابة والعامة والدكتور مجدى حسن النقيب العام على هذا الاحتفال والحفاوة الكبيرة بها، وقدمت الشكر لأساتذتها والحضور من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة العامة، مشيرة إلى دعم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم الكبير خلال الخمس سنوات، وهو أهم أسباب النجاح فى مشروعها، مما يحفزها على العمل والجهد أكثر فى الفترة القادمة، وكذلك دعم المهندس عبدالعليم أمين مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم على دعمه ومساعدته لنا.

وأضافت: أننى لم أكون لأنجح إلا بفريق العمل الذى ساعدونى على مدار السنوات الخمس السابقة، وهم الآن قصص نجاح للثروة السمكية فى مختلف محافظات مصر.

فيما قال الدكتور خالد العامرى – النقيب الاسبق للاطباء البيطريين – أن العلم قيمة الأولويات، ويذهلنا دائما بطرق حديثة ومبتكرة تسعى لخدمة البشرية، وسيكون هناك تغيير خلال الخمسين عامًا القادمة فى شتى العلوم عما كان عليه الحال، والقرن القادم هو قرن علم الأحياء، مضيفا اتشرف بلقاء القامات الموجودة اليوم بالحفل من الطب البيطرى وبخاصة الدكتور نسرين عز الدين، فهى نجمة من نجوم العمل الأكاديمى والبحثى، واليوم نلقى الضوء على قيمة العلم من خلال تكريم شخصية اسهمت بشكل عام بتقديم حلول ناجزة لمشكلة واجهت الثروة السمكية فى مصر، وما لحق ببحيرة قارون فى السنوات الماضية، وهى حلول فعالة تساعد تقديم الحلول وتنمية الثروة السمكية، موجهًا الشكر للنقابة على هذا الدور الكبير وعلى رأسها دكتور مجدى حسن فى تكريم العلماء من الاطباء البيطريين.

من ناحيته، قال الدكتور يوسف العبد – عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين – خالص التقدير والامتنان للدكتور نسرين عز الدين على جهودها العظيمة واسهامتها الرائدة فى مجال الاحياء المائية، وتطوير وتنمية بحيرة قارون وقامت بفريقها الكبير بخدمة وطننا مصر والحفاظ على البيئة المائية وهذا المجال الحيوى الهام وتنمية الثروة السمكية.

واضاف أن الدكتورة نسرين بهذا الإنجاز ترسل رسالة للعالم اجمع بأن مصر لديها علماء وأبناء مخلصين قاموا على خدمة الوطن، وتنمية وتطوير ثرواته وامكانياته، وما قدمته الدكتور نسرين فى الحفاظ على التنوع البيولوجى وحماية موارد بحيرة قارون من التدهور وإعادتها لسابق عهدها من التطور والازدهار، بعملها وصبرها هى و فريقها وتطبيق العلم والبحث العلمى لخدمة الوطن، وأصبحت قدوة للشباب والأطباء البيطريين، وكذلك تقديم الحلول العلمية لمواجهات الاخطار البيئية خاصة فى بحيرة قارون التى كانت تمثل تحديًا كبيرًا، وتطبيق وتحقيق ما اشار إلى اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2019 أن البحيرات المصرية تتعرض لتدهور ملحوظ، فامسكت الدكتور نسرين عز الدين بهذا الخيط وعملت عليه بإخلاص وعمل دؤوب، حتى نجحت ووصلت إلى ما عليه البحيرة اليوم، ونالت إعجاب المصريين والعالم اجمع، لتطوير بحيرة قارون والحفاظ على الحياة بالبحيرة وتحقيق الاستدامة المائية فى بحيرة قارون، مقدما الشكر للدكتور مجدى حسن النقيب العام على التكريم والحفل الكبير الذى يقدم رسالة هامة بأن الأطباء البيطريين قادرون على تنمية وتطوير الوطن والعطاء لبلدنا الحبيب.