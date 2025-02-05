التصويت بانتخابات القاهرة والجيزة بنقابة البيطريين الجمعة المقبل

كتبت آية دعبس

تجرى النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتخابات التجديد النصفى للنقابات الفرعية بالقاهرة والجيزة يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 فبراير2025.

وأكدت النقابة على إتاحة استخراج المرشحين لتوكيلات لمندوبيهم، في إطار إجراء الانتخابات لمقاعد نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين، على أن يكون المستخرج له التوكيل، معه بطاقة الرقم القومي الخاص به، وكذلك كارنية النقابة ساري حتى تاريخه، ويكون مسدد لاشتراكات النقابة العامة لعام 2024، وذلك لحضور الانتخابات ولجنة الفرز.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى للنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة لعام 2025، وذلك عقب اعتماد اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابتي القاهرة والجيزة لها، بجلسة مجلس النقابة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، بعد انتهاء المدة القانونية للطعون والتنازلات.