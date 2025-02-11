اليوم السابع
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نقل وحدة الغسيل الكلوى إلى مستشفى حميات جرجا بسوهاج

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:34 ص
نقل وحدة الغسيل الكلوى إلى مستشفى حميات جرجا بسوهاج الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

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كلف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة، بمتابعة إجراءات تجهيز الوحدة التي سيتم نقل الخدمة اليها بمستشفى حميات جرجا بالتعاون مع المجتمع المدني، وعاين الدكتور أيمن مكرم وبحضور الدكتور عماد فرجاني مدير إدارة جرجا الصحية، المكان المقرر له نقل الوحدة، والذي سيتم تجهيزه ليتناسب مع الخدمة المقدمة ليكون قادرة على تقديم خدمات متميزة للمرضي المترددين علي الوحدة.

يأتي ذلك تنفيذاً واستجابة لمطالب أهل مركز جرجا وتواصلهم المباشر مع  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، الذي أوضح أنه لن يغفل أبدا أى مطلب شعبي في صالح المواطن السوهاجي.

جدير بالذكر أن طاقة الوحدة ستصبح 33 ماكينة غسيل وسيتم رفع كفاءة محطتها وستقدم الخدمة بشكل يليق بالمواطن .

 







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