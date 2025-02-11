نائب مدير فرع الرعاية الصحية بأسوان يفاجئ مقدمى الخدمات بمستشفى الرمد

أسوان- صلاح المسن

قام الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بجولة تفقدية، اليوم، لمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة أسوان.

وشملت الجولة متابعة سير الخدمات الطبية بأقسام المستشفى، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة للقاء بالمنتعفين المترددين على المنشأة والاطلاع عن مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة.

ورافقه خلال الجولة المرورية كلا من الدكتور أبو المجد أبو الوفا ، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية والدكتورة منال مكرم، مدير إدارة الإمداد والدكتورة إيناس جعفر، مدير الإدارة الاستراتجية وإيريني وديع، مسئول العلاقات العامة.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على متابعة سير العمل ميدانيًا بشكل دوري، وضمان جاهزية المنشآت الطبية لتلبية احتياجات المنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة لبناء نظام صحي متكامل ومستدام بمحافظة أسوان.

من ناحية أخري، ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهي اليومي لكافة منشآت الهيئة الصحية بالمحافظة.وشهد الاجتماع متابعة خطط تشغيل المنشآت المنضمة حديثا للهيئة ومراجعة سير العمل في منشآت الفرع المختلفة.