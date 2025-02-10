نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يزور مجمع الإسماعيلية الطبي

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام الدكتور محمد جبريل، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية بجولة تفقدية لمجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقد وحدة الأورام، واللجان العلاجية وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد وحدة الأورام، حيث استمع الدكتور جبريل إلى شرح مفصل من الكوادر الطبية حول البروتوكولات العلاجية المتبعة، وأكد على أهمية توفير بيئة علاجية ملائمة للمرضى، كما استعرض أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة فى تشخيص وعلاج الأورام.

وتفقد اللجان العلاجية، حيث اطلع على سير العمل، والإجراءات المتبعة فى تقييم حالات المرضى، وأكد خلال الاجتماع مع الأطباء والمختصين على ضرورة الإلتزام بالمعايير الطبية العالمية وتحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دورى لضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.

كما تناول خلال الزيارة بعض التحديات التى تواجه العمل، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف ،وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتحسين مستوى الرعاية المقدمة، رافقة خلال الجولة الدكتور احمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبى ،والدكتور احمد عبد اللطيف مدير إدارة التشغيل بالمجمع.