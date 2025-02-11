نائب رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير العملية التعليمية بقطاع النوبارية

تفقد الدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، كليتي " التربية النوعية، الحاسبات والمعلومات" بقطاع النوبارية، لمتابعة انتظام سير الدراسة، والتأكد من انضباط العملية التعليمية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي 2024/ 2025م.

خلال جولته؛ اطمأن "شعلة" على انتظام سير العملية التعليمية داخل الكليتين، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب، وتابع انتظام المحاضرات، والتقى "شعلة" بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية، ونقل لهم تهنئة الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، ببداية الفصل الدراسي الثاني مؤكداً عليهم ضرورة المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم كلياتهم، وموجهاً جميع الطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة العلمية والعملية وتعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر التعاون فيما بينهم، كما أكد على السادة عمداء ووكلاء الكليات ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ورفع جداول المحاضرات للطلاب على المواقع الرسمية، وانتظام المحاضرات في موعدها المحدد، وتواجد كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساعدة الطلاب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.



وعبَّر "شعلة" عن سعادته بانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، وأشاد بجهود إدارات كليتي التربية النوعية والحاسبات والمعلومات مثمنا جهودهم، و الأداء المنضبط، والحضور المنتظم؛ لكافة القائمين على العمل الأكاديمي، والإداري بالكليتين، مؤكداً إن إدارة الجامعة حريصة علي فتح أبوابها للطلاب؛ للتعرف على مشاكلهم، وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم؛ بما يسهم في انتظام سير العملية التعليمية بنجاح،

على هامش جولته؛ تفقد "شعلة" كلية الفنون التطبيقية لمتابعة تجهيزات مبنى الكلية، موضحاً أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب التطور العلمي الهائل في كافة المجالات، وذلك من أجل خدمة أبنائنا الطلاب.



الجدير بالذكر أن تلك الجولة التفقدية تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الدائمة والمستمرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية.



جانب من جولة نائب رئيس جامعة دمنهور



جولة نائب رئيس جامعة دمنهور



متابعة انتظام سير الدراسة فى جامعة دمنهور



نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب كليتي التربية النوعية



نائب رئيس جامعة دمنهور يتفقد لمتابعة انتظام سير الدراسة