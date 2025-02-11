اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص (إنفوجراف)

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 02:42 م
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص (إنفوجراف) الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

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ضمن خطة الدولة من أجل دعم المواطنين، قرر المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس - فى اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعى، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور






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