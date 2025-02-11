مكونات طبق السلطة الصحي.. إضافات بلاش منها

كتبت مروة محمود الياس

أحد أهم أطباق المائدة هو طبق السلطة، ليس ثانويا كما يعتقد البعض، فلا يعي البعض منا أهمية هذا الطبق، الذي يعد من الأطباق الرئيسية الحقيقية التي يجب أن تقوم عليها الوجبة كاملة.

فوائد السلطة

قالت الدكتورة صفاء توفيق، أستاذ التغذية بمعهد القومي للتغذية، إن طبق السلطة بمثابة المحرك الأساسي داخل الوجبة لكل سبل الهضم وسلامة الجهاز الهضمي. هو الطبق الغني بالألياف والورقيات والمياه والترطيب، الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي والأخراج ويحسن من حركة المعدة بشكل عام.

مكونات طبق السلطة

يجب أن يحتوي طبق السلطة على بعض المكونات الصحية الأساسية التي يجب ألا يخلو منها:

1. الخيار: أول العناصر داخل الطبق وأهمها، يحتوي على كم هائل من المياه، سعراته الحرارية جيدة ومنخفضة. أما الألياف فتتخطى 0.3 جرام، يحتوي على الفيتامينات، ولطيف على المعدة، والألياف تعزز بين حركية المعدة وعملها وامتصاصها.



2. الطماطم الصحية المفيدة: ثاني أهم العناصر التي يجب إضافتها إلى طبق السلطة. يجب إضافة القليل، فثمرة واحدة أو اثنتين كافية للغاية، وذلك لأنها غنية بالفوائد الصحية، منها النسب العالية من مضادات الأكسدة والليكوبين الصحي، كلها تحافظ على نضارة الجسم وصحته وحركية المعدة. تحتوي على الخصائص التي تمكنها من تعزيز عملية الأيض، وبالتالي عند تناول الوجبة الرئيسية بجانبها يحصل الجسم على أقصى استفادة نتيجة الامتصاص الجيد من الطعام.



3. الجزر: لا تهمل وضع الجزر داخل طبق السلطة الخاص بك، لأنه يحتوي على فيتامينات صحية خاصة، فيتامين أ، وهو يعزز من الشبع، غني بالألياف، ويحسن من الامتصاص وحركات المعادن.



4. الخس والبقدونس: الورقيات تلعب دورًا حاسمًا داخل طبق السلطة، لا يجب أبدًا إهمال إضافتها. تحتوي على الكثير من المياه، مما يحسن من عملية الهضم وامتصاص الطعام، فضلاً عن ترطيب الجسم ترتيبًا عميقًا، خاصة في فصل الشتاء الذي يحتاج كل منا إلى زيادة نسب المياه التي يحصل عليها الجسم في طعامنا وشرابنا.

إضافات صحية وأخرى غير صحية لطبق السلطة

طبق السلطة بشكل عام هو مصدر للألياف ومزيد من الفيتامينات، يحسن عملية الهضم، وتعزز من تمثيل الغذاء بشكل سليم، تقي من الإمساك، يحسن من حركية المعدة، يقلل من فرص الإصابة بالجفاف، يحسن من نضارة الجسم والوجه لاحتوائه على مضادات أكسدة تقاوم تاكسد الخلايا.

يمكن إضافة بعض الإضافات الصحية إلى طبق السلطة، مثل:

- القليل من الكمون

- قطرات الليمون

- القليل جداً من الملح، ويفضل عدم إضافته

- القليل من البروتين النباتي أو الحيواني، مثل قطع الدجاج المشوية البسيطة، فضلاً عن الحمص والعدس الأسود، والقليل منهما يوفر قيمة غذائية عالية نتيجة احتوائهما على البروتين النباتي بكم هائل.

- قطرات من زيت الزيتون لتعزيز وتحسين امتصاص السلطة بشكل أفضل

أما الإضافات غير الصحية، فلا يجب إضافتها إلى طبق السلطة، مثل الصوصات الجاهزة، التي تزيد من السعرات الحرارية دون فائدة حقيقية.