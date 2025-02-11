مصدر بتعليم الشرقية: 7 أيام جزاء والنقل من العمل لوكيلة مدرسة وزوجها

الشرقية - إيمان مهنى

انتهت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، من التحقيق فى واقعة قيام وكيل مدرسة بتقبيل يد زوجها فى الطابور المدرسة التى يعمل مديرا لها.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن التحقيقات قررت توقيع الجزاء لمدة 7 أيام على الزوجين والنقل من محل عملهما إلى مدرسة أخرى.

ذلك خليفة قيام مديرية مدرسة الثانوية بإدارة الحسينية التعليمية، وتدعى مس رضا بتقديم باقة ورد لزوجها يدعي أشرف سمير مدير مدرسة نزيهة السماحي التعليم الاساسي، ذلك في الطابور وتقبيل يده امام الطلاب و المعلمين، لافتا أنه جارى العرض علي محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، للتصديق عليه.

وكانت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لواقعة تعد الاولي من نوعها ، حيث فاجئت وكيلة مدرسة لمرحلة الثانوية، زوجها الذي يعمل مديرا بمدرسة أخري، بحضور طابور الصباح حاملة بوكية ورد، وقدمته له امام الطلاب مقبلة يده، ذلك تعبيرا منها على حبها وتقديرها له، بعد مروره من بوعكة صحية والذى أثار حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.



تقبل رأسه



تقبل يد زوجها