اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 11:14 ص
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"قبلت يد زوجها".. إحالة وكيلة ومدير مدرسة بالشرقية للتحقيق للخروج عن واجب الوظيفة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 11:10 ص
"قبلت يد زوجها".. إحالة وكيلة ومدير مدرسة بالشرقية للتحقيق للخروج عن واجب الوظيفة مدرسة تقبل يد زوجها
الشرقية - إيمان مهنى

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قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إحالة وكيلة مدرسة و زوجها الذي يعمل مدير لمدرسة، للتحقيق بإدارة الشئون القانونية، ذلك لخروجهم عن مقضيات الواجب الوظيفي علي خليفة قيام  مديرية المدرسة بإدارة الحسينية التعليمية، بتقديم باقة ورد  لزوجها في الطابور وتقبيل يده أمام الطلاب و المعلمين.

وكانت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لواقعة تعد الاولي من نوعها بقيام وكيلة مدرسة لمرحلة الثانوية، بمفاجأة زوجها الذي يعمل مديرا بمدرسة أخري، بحضور طابور الصباح حاملة بوكية ورد و قدمته أمام الطلاب مقبلة يده، تعبيرا منها عن حبها و تقديرها مما أثار حالة من الجدل علي بين رواد  التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.

تقبل رأسه
تقبل رأسه

 

تقبل يد زوجها
تقبل يد زوجها

 

وكيله المدرسة والمدير
وكيله المدرسة والمدير

 







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