مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة فى شارع الرشيد جنوب غربى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت الإذاعة العبرية، إن "مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة".

من ناحية أخرى، أكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنها "نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة".

وكشفت في بيان الإثنين، عن أن الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت التالي:

1. تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

2. استهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.

3. إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث.

4. تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وأضافت: "أحصت حماس تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته"، ودعت للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.

وأكد أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق.