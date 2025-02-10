اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2025 06:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الفصائل الفلسطينية تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين لإشعار أخر

الإثنين، 10 فبراير 2025 06:01 م
الفصائل الفلسطينية تعلن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين لإشعار أخر أبو عبيدة
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وقال في بيان اليوم الإثنين، إن "العدو الإسرائيلي منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

وأكد أن "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوماً تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية.
 

 







مشاركة

الفصائل الفلسطينية

ابو عبيدة

اسرائيل

الاحتلال

اتفاق غزة

غزة

نتنياهو






الرجوع الى أعلى الصفحة