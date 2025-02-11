محافظ الغربية: افتتاح معارض "أهلا رمضان" فى جميع المراكز والمدن

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى إلى إقامة معارض "أهلا رمضان" ضمن خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، بجميع المراكز والمدن للتخفيف على المواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف محافظ الغربية أن المعارض ستضم كافة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، من لحوم ودواجن وأسماك، زيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضروات، فاكهة، منتجات ألبان، وسلع تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه، بما في ذلك التمر، والمكسرات، والزبيب، والقراصيا، وجوز الهند، وجميعها متوفرة بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.