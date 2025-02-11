محافظ الشرقية يفتتح جناح العمليات الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزى

الشرقية- إيمان مهنى

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، خلال زيارته لمركز الإبراهيمية، جناح العمليات الجراحية الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزى، والمُقام بالجهود الذاتية بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يضم 5 غرف عمليات لإجراء جراحات العظام والمناظير وجراحات عامة ونساء وولادة، ليمثل إضافة للمستشفى تساهم في تخفيف آلام المرضى والمترددين عليها.

وثمن المحافظ، مجهودات منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الطبي بالمحافظة، بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، لافتاً إلى أن تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني تُساهم في توفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، والذي يضم 12 سريرا لتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم واطمأن المحافظ على الحالة الصحية لأحد الحالات المرضية متمنياً له الشفاء العاجل.

كما تابع محافظ الشرقية سير العمل بقسم العناية المركزة والذي يضم 12 سرير عناية واطمأن على الحالات المرضية وتابع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، وأوصى الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وتفقد محافظ الشرقية قسم الحضانات والذي يضم 25 حضانة لإستقبال كافة حالات الأطفال المبتسرين من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

وشهدت جولة محافظ الشرقية داخل المستشفي تفقد قسم الأشعة التشخيصية، والذي يقدم خدمات الأشعة العادية والمقطعية والتليفزيونية واطلع على سجل الحالات، وتعرف على آلية عمل جهاز الأشعة المقطعية، موجهاً بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية بصفة منتظمة للأجهزة للحفاظ عليها وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات للمرضى والمترددين على المستشفى.

وأشاد المحافظ بمستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي داخل المستشفى وانضباط الأطباء، وطاقم التمريض والفنيين والعمال، بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة لهن، وأداء عملهم علي أكمل وجه، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات العمل في الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحي وسليم.

وفي نهاية الجولة أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية على أعلى مستوى.