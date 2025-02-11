بتخفيضات 30%.. افتتاح 3 معارض أهلاً رمضان بمحافظة الشرقية

كتب مدحت وهبة

فى إطار تنفيذ تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض اهلاً رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك تم افتتاح 3 معارض “أهلاً رمضان” بمحافظة الشرقية في مدن ديرب نجم، ههيا، والإبراهيمية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومديرية تموين الشرقية، وكبار التجار ،حيث تهدف هذه المعارض إلى بيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير سلع ذات جودة عالية.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد أشاد بالدور البارز الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم هذه المعارض، بالإضافة إلى أسواق اليوم الواحد التي تسهم في توسيع قاعدة توزيع السلع بأسعار تنافسية. وأكد أن كل معرض من معارض “أهلاً رمضان” يضم قسماً مخصصاً لأسواق اليوم الواحد، لضمان تنوع السلع وتوفيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأوضح المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن معارض “أهلاً رمضان” توفر كافة السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، السكر، المكرونة، الأرز، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها، البقوليات، اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى تمور، بلح، وياميش رمضان، وذلك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لافتا إلى أن مديرية تموين الشرقية أقامت حتى الآن 3 معارض “أهلاً رمضان” بمحافظة الشرقية، وجارٍ إعداد وتجهيز أكثر من 20 معرضاً ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 30 معرضاً بالمحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين ،وأكد على أن المديرية تتابع سير العمل في المعارض لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص ركن ثابت لأسواق اليوم الواحد داخل معارض “أهلاً رمضان”، بالإضافة إلى أسواق اليوم الواحد المنتشرة في مدن ومراكز المحافظة لافتا إلى أن الهايبر ماركت تخصص أركاناً لعرض منتجات “أهلاً رمضان” بأسعار مخفضة، إلى جانب الشوادر الدائمة التي توفر الخضروات، الفاكهة، واللحوم بأسعار تناسب جميع الفئات.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.



جانب من المعرض



معارض أهلا رمضان بالشرقية