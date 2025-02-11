محافظ الدقهلية: توفير كل أوجه الرعاية للمصابين بحادث الطريق الدولى فى جمصة

الدقهلية شريف الديب

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لمصابي حادث طريق جمصه الدولي الذي وقع مساء اليوم، وأسفر عن إصابة 22 شخصًا، نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ميني باص، واطمأن على حالتهم الصحية.

وكان محافظ الدقهلية فور علمه بالحادث قد كلف وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جمصة، والمستشفيات القريبة حسب الحاجة، وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية بهم، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات المنصورة إذا لزم الأمر، وأكد أنه فور دخول المصابين مستشفى جمصة تم توفير كافة أنواع الرعاية والعلاج، متمنيا للمصابين جميعا الشفاء العاجل.

من جهته قال الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، إن الحالات جميعها عبارة عن سحجات وكدمات بسيطة، ولا توجد أي حالات خطرة، وهناك 6 حالات تم تحويلهم إلى مستشفى بلقاس، 7 حالات تم خروجهم لعدم وجود إصابات، 5 حالات خرجوا على مسئوليتهم الشخصية لتماثلهم للشفاء، 4 حالات تحت الملاحظة وسيتم خروجهم خلال ساعة أو أقل، مؤكداً أن جميع الحالات في حالة مستقرة ولا توجد أي حالات حرجة، وأنه تم عمل اللازم فور وقوع الحادث وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.