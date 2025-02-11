بالأسماء.. ارتفاع أعداد المصابين بحادث الطريق الدولى في الدقهلية لـ21 مصابا

الدقهلية شريف الديب

ارتفع عدد المصابين بحادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى بالدقهلية، إلى 21 مصابا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق الدولي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، وتم استدعاء 12 سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وجاري نقل المصابين إلى مستشفي جمصة العام، حيث تم نقل كل من:

أحمد منير بدير السيد 38 سنة من أبو دشيشة، ويحيى حامد لطفي 22 سنة كدمات وسحجات، ومحمد منير بدير السيد 24 سنة أبو دشيشه كدمة بالذراع الأيمن وجروح سطحية، وصهيب نجاح عبدالواحد محمد 33 سنه ابو دشيشه، ومحمد أحمد عبدالستار محمد 27 سنه السعديه كدمات وجروح بالذراع الايسر والساق اليمنى، وعبدالرحيم عبدالقادر عبدالعزيز ابو الغيط الشوربجي المعصره كدمات بالساقين، وحماده سعد المتولي إبراهيم 30 سنه ستاموني، إبراهيم الدسوقي عبدالمهدي فرحات 30 سنة الخلاله، وحسني محمد أبو الخير عباس 65 سنة الستاموني، وسهام فتحي نجيب العوضي 44 سنة الخلاله، وبسمة هاني محمد غانم 26 سنه ستاموني، ومصطفى محمد عمر غاتم 30 سنة الستاموني لا توجد كدمات، وأشرف منير نصر 45 سنة الخلاله، وأحمد نصر رزق العوضي 24 سنة الخلالة، وأحمد عبدالرزاق محمد، سعد السيد سليمان 63 ستاموني، وحسن السيد حسن 44 سنه أبو دشيشة، والسيد عطيه عبدالرؤوف 55 سنة الخلالة، وأحمد عبدالرازق الحاج 20 سنة الخلالة، ووسام طه السيد 27 سنة الخلالة، ومحمد مسعود عبداللطيف 37 سنة الخلاله، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.