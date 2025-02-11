محافظ الإسماعيلية يتفقد المجمع الطبى بحى ثالث

الإسماعيلية -صبرى غانم

تفقَّد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المجمع، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

وذلك بحضور دكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ودكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، ودكتور حسام سلامة المدير الطبي للمجمع، ودكتور محمد عبدالعظيم مدير مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلي والمسالك البولية، وأحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وخلال الجولة استمع محافظ الإسماعيلية لشرح مفصل لإمكانيات مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تشمل الخدمات العلاجية بالمجمع خدمات (الطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، وتخاطب).

بالإضافة إلى استحداث خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية، منها جراحة الوجه والفكين والقسطرة المخية، القسطرة القلبية الطارئة (الأولية)، الجراحات الميكرسكوبية، عيادات هبوط عضلة القلب، عيادات غدد الأطفال، عيادة قسطرة قلب الأطفال، عيادات علاج الألم والأشعة التداخلية، والقسطرة المخية وإذابة الجلطات.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه، عدة أقسام بالمجمع للاطمئنان على صحة المرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، بجانب التعرف على آلية ونظام العمل داخل المجمع، ثم توجه "أكرم" ومرافقوه لتفقد مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي، وكان في استقباله الدكتور محمد عبد العظيم مدير المركز، حيث استمع لشرح مفصل عن إمكانيات المركز وآلية العمل بداخله.

كما تفقد المحافظ غرف الغسيل الكلوي للاطمئنان على المرضى، والاستماع لمطالبهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة.

كذلك حرص على اللقاء بعدد من المرضى في قسم الاستقبال بالمركز، واستمع لمطالبهم وشكواهم، ووعد بتلبيه كافة مطالبهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في حدود القانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من الزيارة هو تحسين الأداء وليس التركيز على السلبيات، مشددًا على تنظيم وإدارة العمل بشكل جيد خلال أيام الطوارئ لتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى بشكل مُرضي، وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية من أطباء وتمريض، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، حتى يشعر المواطن بثمار منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تبذله الدولة من جهد بهذا القطاع.



ووجَّه "أكرم" بضرورة الحفاظ على المجمع الطبي وكافة منشآته، والاهتمام بالصيانة الدورية والنظافة العامة بكافة الأقسام داخل المجمع، موجهًا رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية بعمل الصيانة الدورية بالمسطحات الخضراء داخل المجمع، وبالمناطق المحيطة به وتوفير أماكن انتظار حضارية وجلوس للمرضى وذويهم.

وأضاف: "لابد أن يكون الجميع على قناعة تامة أن هدفنا جميعًا هو خدمة المرضى وأن دورنا خدمي، لذلك لابد من تعاون وتكاتف الجميع بمنظومة الصحة، والعمل بحب لتلبية كافة احتياجات المرضى والسهر على راحتهم، و التعريف بأهمية هيئة الرعاية الصحية ودورها، والتعريف بالخدمات المقدمة من التأمين الصحي الشامل مقابل الاشتراكات التي يدفعها المواطن، وتوفر عليه مبالغ ضخمة في حالة تعرضه لأي طارئ من خلال حصوله على الخدمة الطبية المتميزة من منظومة التأمين الصحي الشامل".

ووجه بتجميع كافة شكاوى المواطنين بخصوص منظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات، ومراعاة حق المريض في الشكوى وسرعة التلبية في إزالة أسباب الشكوى، مؤكدًا على حل الكثير من المشكلات الإدارية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوفير الأدوية التي كان بها نقص خلال الشهور القليلة الماضية، وتخفيف العبء عن المجمع الطبي بالإسماعيلية بعد افتتاح مستشفى القنطرة شرق، وتابع قرب انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات التل الكبير والقصاصين، بجانب تنظيم القوافل العلاجية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية للوصول للمناطق النائية.

وفي ختام جولته، وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لكافة الأطقم الطبية، مشيدًا بدورهم في خدمة المرضى، وطالبهم بمزيد من الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة للحفاظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



ويذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي يعدُّ صرحا طبيا بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ويضم 9 مبانٍ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية والمتقدمة والنادرة منها من خلال 33 تخصص طبي.

ويعدُّ مجمع الإسماعيلية الطبي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين، بما يمتلكه من تجهيزات طبية وغير طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من كوادر طبية وفنية وإدارية وغيرها من أمهر القوى البشرية المدربة والمؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.

بجانب نجاح تسجيل مجمع الإسماعيلية الطبي واجتيازه المعايير القومية للتسجيل GAHAR2021، والتي تشمل "المتطلبات الأساسية، متطلبات السلامة الوطنية، المتطلبات الأساسية للجودة، الدليل التشغيلي للمنشأة"، وتضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، كما تضمن مواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًّا.