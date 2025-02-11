"قبلت يده فى الطابور".. تعليم الشرقية: من حق وكيلة المدرسة وزوجها التظلم

الشرقية - إيمان مهنى

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن قرار الجزاء بالخصم من الراتب لوكيلة مدرسة وزوجها لقيامها بتقبيل يده ورأسه فى طابور الصباح، من حقهما التظلم عليه.

وأفاد المصدر، أنه فى حالة تقديم مذكرة من الطرفين بالتظلم على العقوبة الموقعة عليهما، سيتم دراسته واتخاذ القرار القانونى.

كانت إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قد انتهت من التحقيق فى واقعة قيام وكيل مدرسة بتقبيل يد زوجها في طابور المدرسة التى يعمل مديرا لها، بتوقيع الجزاء لمدة 7 أيام علي الزوجين والنقل من محل عملهم إلى مدرسة أخرى، لخروجهما عن مقتضيات واجبات العمل الوظيفى.

ذلك على خلفية قيام مديرة مدرسة الثانوية العسكرية بإدارة الحسينية التعليمية، وتدعى "مس رضا" بتقديم باقة ورود لزوجها يدعى أشرف سمير مدير مدرسة نزيهة السماحى للتعليم الأساسى، وذلك فى الطابور بتقبيل يده ورأسه أمام الطلاب والمعلمين.



وكانت قد تداول مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لواقعة تعد الأولى من نوعها، حيث فاجئت وكيلة مدرسة للمرحلة الثانوية، زوجها الذى يعمل مديرا بمدرسة أخرى، بحضور طابور الصباح حاملة بوكية ورد، و قدمته له أمام الطلاب مقبلة يده ورأسه، ذلك تعبيرا منها على حبها وتقديرها له، بعد مروره من بوعكة صحية والذي أثار حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعى بشأن الواقعة.