طبيب أطفال: تقيؤ طفلك علامة على هذه المشكلة.. خطوات لازم تعرفيها

كتبت مروة محمود الياس

القيء عند الأطفال علامة على وجود مشكلة ما يعاني منها الطفل، هذا ما أكده الدكتور سمير بهنسي استشاري الأطفال وحديث الولادة بمستشفى الجلاء التعليمي.

القئ علامة على مشكلة

تابع موضحًا أن القيء عند الطفل يجب أن يكون له سبب مرضي أو مشكلة ما ألمت به، إلا عند الأطفال الذين يعانون مسبقًا من الارتجاع في المريء فهم عرضة للقيء بشكل متكرر.

تابع موضحًا أن هناك الكثير من الأسباب التي قد يظهرها القيء كعرض مرضي، مثل التهابات المعدة المختلفة، مشكلات في تناول الأطعمة الملوثة، الاعياء العام، أو حساسيات الطعام المختلفة. أيضًا بعض الالتهابات في الجهاز الهضمي قد تسبب القيء، وبعض أنواع العدوى في المعدة أو حتى تترافق مع الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا لدى بعض الأطفال. وبعض الأطفال يعانون من مشكلات بالمعده تجعلها حساسة للغاية، وكذا التسمم الغذائى، وهو ما يسبب له غثيان وقئ أيضًا.

نصائح طبقيها عن تقيؤ طفلك

التصرف السليم عند إصابة الطفل بالتقيؤ، خاصة إذا ترافق مع بعض الأعراض الأخرى مثل الاعياء وعدم القدرة على شرب السوائل وتعويض الفاقد من القيء، فهو العرض على الطبيب المختص. ولكن يجب على الأم القيام ببعض النصائح في المنزل عند تعرض طفلها للقيء:

1. يجب تعويض الطفل بالسوائل والمياه منزوعة السكر لكي نقي الطفل من الإصابة بالجفاف.

2. لا ترغم طفلك على التقيؤ ولا تمنعه من التقيؤ أيضًا.

3. لا تتسرع بإعطاء طفلك حقنة للتقيؤ دون استشارة الطبيب المختص الذي يجري الفحص للطفل.

4. يجب أن تراقب كل العمليات الحيوية والأعراض التي تظهر على طفلك المرافقة للقيء لكي تنقلها إلى الطبيب المختص.

5. لا تعطي لطفلك أدوية للمعدة أو للحموضة أو لإيقاف القيء دون استشارة المختص.

اعرضى طفلك على المختص

وهناك بعض الأعراض المصاحبة للتقيؤ، مثل الاعياء الشديد، أو اعياء شديد، بوس صداع شديد أو خمول أو انخفاض في الوعي، هلوسة أو إغماءات أو طفح جلدي، وهنا يجب نقل الطفل لرؤية المختص بشكل سريع.