اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:53 م
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رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:02 م
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة جانب من الزيارة والتفقد
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تفقد اليوم، الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، انتظام العملية التعليمية بمجمع معاهد فتيات التل الكبير بإدارة التل الكبير التعليمية، والذي يضم (معهد التل الكبير الابتدائي ورياض الأطفال، ومعهد فتيات التل الكبير الإعدادي الثانوي).

وخلال جولته، تفقد عبد الجواد قاعات رياض الاطفال والفصول الدراسية ومتابعة شرح المعلمين، وأكد على أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم لتعزيز تجربة التعلم لدى الطلاب، وتأكد من تسليم الكتب الدراسية.

وشدد على الالتزام بالخطة الزمنية، كما تأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المعهد، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، وحث الطلاب على الاستذكار والتحصيل الدراسي الجيد للارتقاء بمستواهم التعليمي. 







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الاسماعيلية

منطقة الاسماعيلية الأزهرية

الأزهر الشريف

معهد فتيات التل الكبير






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