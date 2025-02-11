حملات تفتيشية للطب البيطرى فى سوهاج.. وإعدام بقرتين مصابتين بالسل

سوهاج - محمود مقبول

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بسوهاج عن الكشف عن 3 أبقار إيجابية لمرض السل في مجزر سوهاج العمومى، حيث قامت إدارة الأمراض المشتركة بمتابعة ذبح الأبقار تحت إشراف الدكتورة مريان سمير مدير الإدارة، والدكتور وليد سيد، والدكتور أحمد جمال، أطباء الإدارة.

وتم الكشف على الأبقار الإيجابية لمرض السل تحت إشراف الدكتورة أمانى عبد العزيز مدير إدارة حي شرق والمشرف العام على مجزر سوهاج العمومي، والدكتور بيتر لطيف طبيب المجزر، وفي وجود الدكتور ريمون فايز طبيب التفتيش بإدارة المجازر بالمديرية، والدكتورة مروة عمر الفاروق مدير إدارة الجلود بالمديرية.

وتم عمل إعدام كلي لبقرتين 960 كيلو، وإعدام الأجزاء المصابة بالسل الأمعاء والكرش لبقرة بمحرقة المجزر تحت إشراف الأطباء، وذلك لضمان عدم وصول اللحوم المصابة إلى الأسواق.

هذه العملية تأتى في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الطب البيطرى لضمان صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر. وقد شدد السيد الدكتور أحمد حمدى مدير عام الطب البيطرى على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

