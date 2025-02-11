الطب البيطرى بسوهاج ترفع درجات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أحمد حمدى مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، إن المديرية تعد كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك، بناء على تعليمات وزير الزراعة، واللواء الدكتور محافظ سوهاج.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه يتم تكثيف المرور على المجازر بصفة يومية لرفع كفاءتها، والتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات، وتكثيف الحملات على الأسواق وتشديد الرقابة الصحية علي اللحوم، وتكثيف حملات المرور والمتابعة علي المجازر والأسواق ومحلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك.

وكذلك ضرورة معاينات المزارع والحيوانات المؤمن عليها وتقديم الردة الخشنة، وقرار محافظ سوهاج بشأن تشكيل اللجنة العليا والأخرى الفرعية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق على كافة المنتجات الغذائية بما في ذلك ذات الأصل الحيواني.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، أنه سيتم تشديد الرقابة علي المعارض البيطرية وأماكن عرض وبيع وتداول الأدوية البيطرية ومصادرها وتكملة لسلسلة الحملات التفتيشة على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بجميع مراكز محافظة سوهاج.

وكذلك متابعة أعمال الترقيم والتسجيل بالإدارات وإدخال بيانات الترقيم والتسجيل للحيوانات المرقمة على الموقع الرسمي للترقيم والتسجيل للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكذلك توفير متطلبات الترقيم والتسجيل بالإدارة ( الأرقام القومية بنوعيها و دفاتر تسجيل ما تم ترقيمه ونمارات تركيب الأرقام القومية).

وكذلك تكثيف الندوات الإرشادية خلال الشهر الكريم عن "طرق التغذية السليمة وغسيل الأيدي وضرورته للحفاظ علي الصحة العامة - الفرق بين اللحوم السليمة واللحوم الفاسدة - الفرق بين الاختام السليمة والأختام المزورة - الفرق بين اللحوم المستوردة واللحوم البلدى - اللحوم المجمدة وكيفيه حفظها - مظاهر الفساد فى لحوم الدواجن"، وأيضا ضرورة المرور على الوحدات البيطرية ورفع كفاءة جميع المنشآت التابعة للإدارات البيطرية، والتأكد من جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط اللازمة.