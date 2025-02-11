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حماس تجدد رفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين: شعبنا سيبقى فى أرضه

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:29 م
حماس تجدد رفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين: شعبنا سيبقى فى أرضه ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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جددت حركة حماس رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني تحت ذريعة إعادة الإعمار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقالت حماس، إن مخطط الترحيل من غزة لن ينجح وسيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كل مخططات التهجير، متابعة: "شعبنا سيبقى ثابتا في أرضه وسيفشل كل خطط التهجير".


وأكدت أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير، مشددة على أن تصريحات ترامب عنصرية ودعوة للتطهير العرقى لتصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة.

 







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