ترامب: غزة ستكون تحت إدارة أمريكية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن غزة ستكون "تحت إدارة أمريكية"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وتابع ترامب: "خطتى فى غزة ستحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته الكاملة فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع غزة، موضحا أنه لابد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت.

وأضاف "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها"

وأوضح الرئيس الأمريكي، على هامش لقائه مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بالبيت الأبيض، أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة مؤكدا أنه من الممكن التوصل إلى حل.

وحول ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب "الأمر سينجح"