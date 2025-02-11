تنظيم منتدى لتطوير النظام المؤسسي لمجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن استكمال تنفيذ لقاء تحت عنوان "منتدى تطوير النظام المؤسسي لمجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية"، وذلك حتي يوم الخميس المقبل بحضور بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ولجنة المراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الدكتورة غيداء مصطفى نايل مدير عام الإدارة العامة للهيئات الشبابية.

وقال بهاء شوقي أن اللقاء الثالث جاء لمناقشة اللوائح والقوانين المنظمة لمراكز التنمية الشبابية من النواحي (المالية، الإدارية ، القانونية ، والاستثمارية) مشيرا إلى أن المشاركون في الملتقي هم رؤساء مجالس الإدارات، المشرف المالي، والمدير التنفيذي، مشرف النشاط، لمراكز التنمية الشبابية لمحافظات (الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد) وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.