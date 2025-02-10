شباب ورياضة الأقصر تنظم دورى ثقافى فى المعلومات العامة بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بقيادة صلاح رشوان مدير المديرية، دعم مميز للشباب عبر تنظيم دوري ثقافي في المعلومات العامة بمركز شباب السلام بمدينة إسنا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمساهمة في التوعية وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، واستغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع.

ومن جانبها، نفذت ادارة شباب إسنا، فعاليات مسابقة دورى ثقافى فى المعلومات العامة للشباب، وذلك ضمن خطة نشاط مركز شباب السلام حيث يهدف دوري المعلومات العامة إلي تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء، وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات، وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد عبدالوهاب مدير ادارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب السلام.

فيما شاركت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، عبر تقنية "زووم" في المرحلة الثامنة من مبادرة "يوم الخير"، بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، وقد تم خلال الشهر الماضي جمع وفرز الملابس والبطاطين والمواد الغذائية لتوفيرها للأسر الأكثر إحتياجاً، وضمن الجهود الرامية إلى التخفيف من أعباء الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء.

ويأتي تنفيذ هذه المرحلة استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته المراحل السابقة، حيث حظيت المبادرة بإقبال واسع من المتبرعين، الذين تتزايد أعدادهم في كل مرة للمساهمة في تلك المبادرة، وكذلك تأكيداً التزام وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز دور مراكز الشباب في مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وجيهان عبده حسن مدير إدارة تنمية الشباب، ونيفين عبد المسيح منسق أندية الفتاة والمرأة.



دوري ثقافي في المعلومات العامة بمركز شباب السلام بمدينة إسنا



شباب ورياضة الأقصر تنظم دورى ثقافى في المعلومات العامة