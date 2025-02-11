"تعليم الوادى الجديد": مكافآت مالية للطلاب المشاركين بالمهرجان الزراعى

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

صرح الدكتور سامى فضل مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه جرى اليوم الثلاثاء، منح مكافآت مالية لعدد من الطلاب الموهوبين مقدمة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لمشاركتهم بفعاليات المهرجان الزراعى للمحافظة للظهور بالمظهر اللائق والمشرف وبحضور وليد المناخلى وكيل المديرية ووصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وأكد مدير المديرية على دعمه الأنشطة الطلابية بشتى مجالاتها، لما فيها من بناء شخصية الطالب وزرع ثقته فى نفسه، موجها الشكر والتقدير لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية ومسئوليها للجهد المبذول بفعاليات المهرجان وتقديم فقرة فنية استعراضية لاقت استحسان ضيوف المحافظة الكرام.



