تضامن الأقصر تفتح أبواب معرض ديارنا للحرف اليدوية أمام الجمهور.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، افتتاح فعاليات معرض ديارنا السنوى للحرف اليدوية والتراثية بساحة سيدى أبو الحجاج بمدينة الأقصر، والذى يقام هذا العام فى الفترة من 11 فبراير ولعدة أيام داخل المحافظة، وسط توفير باكيات للعارضين للمنتجات التراثية واليدوية من حول الصعيد ومحافظات مصر لعرضها أمام الجمهور بأسعار مناسبة للجميع.

ومن جانبه عقد محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، اجتماعا بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر لبحث استعدادات إقامة معرض ديارنا السنوى للحرف اليدوية والتراثية بساحة سيدى أبو الحجاج بمدينة الأقصر، والذى يقام هذا العام فى الفترة من 11 فبراير ولعدة أيام داخل المحافظة، وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى المصرية فى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى وسعيها الدائم إلى تطوير خدماتها فى كافة أنحاء الجمهورية، وفى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن المعرض يأتى فى إطار سياسة وزارة التضامن الاجتماعى لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته وتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة، حيث حضر الاجتماع التحضيرى للإعداد لمعرض ديارنا، كل من وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر حسن عثمان، وممدوح إبراهيم وأحمد مؤمن من الإدارة العامة للتسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعى.

وكان قد كشف محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، عن أهم الخدمات والإنجازات التى تم تحقيقها خلال عام 2024، والتى شملت فى مجال النهوض بالمرأة عقد الدورة التدريبية بمشروع "ابنتى الغالية"، لعدد 200 فتاة بمدينة الغردقة فى الفترة من 11/7/2024 وحتى يوم 27/7/2024 واستهدف الدورة التدريبية البناء النفسى والوجدانى للبنات الكبريات لغرس القيم الحياتية واكتساب مهارات تمكنهم من تطورهم الشخصى والتعامل مع مشاكل مجتمعاتهم بنجاح ونشر مبادئ السلام والمحبة والتعاون فى المجتمعات بالشراكة مع جمعيات أهلية مشهرة بالتضامن الاجتماعى.

المشاركين فى معرض ديارنا بمدينة الأقصر



تضامن الأقصر تفتح أبواب معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية أمام الجمهور