بينها "كود إلزامى".. السعودية تعلن شروط وضوابط "حجاج الداخل"

وكالات

أطلقت وزارة الحج والعمرة اشتراطات حجاج الداخل لموسم 1446هـ، وستُمنح الأولوية في التسجيل لمن لم يسبق لهم أداء الحج، ويُستثنى من ذلك المحرم وأن تكون البطاقة الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية حتى 10 ذي الحجة، ويتم التسجيل عبر باقة موحدة باستخدام خاصية إضافة مرافقين أثناء التسجيل بحد أقصى 14 مرافقاً، وإدخال بيانات صحيحة ودقيقة إذ إن تقديم معلومات خاطئة يعرض سلامة مقدم الطلب وسلامة الآخرين للخطر.

ومن الشروط أيضاً الحجز المسبق، والالتزام بجميع التعليمات وأي خطأ في البيانات أو مخالفة للشروط قد يؤدي إلى إلغاء الحجز وفي حالة الحجز أو التأخر في استكمال المعلومات، أو ثبوت تكرار الحجز، أو حدوث ازدواجية، يتم الإلغاء.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يُسترد أي مبلغ مدفوع بعد بدء تنفيذ برنامج الحج أو بعده، وفق ضوابط الإلغاء والاسترداد المعلنة.

وشددت على الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات الصحية والوقائية الصادرة عن الجهات المختصة والالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المحددة للتنقل بين المشاعر، والتقيّد بتعليمات الحافلات، ومواقع التجمع والمبيت.

وأكدت الوزارة، وجوب الالتزام بمسار الرحلة المختارة (الوصول والمغادرة)، والتقيد بتعليمات المبيت في المشاعر وفق المواعيد المحددة وطباعة تصريح الحج عبر بوابة نسك، مع إبراز رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بوضوح، والاحتفاظ به طوال فترة أداء المناسك، وعدم السماح للآخرين باستخدامه، على أن يتم دفع أي رسوم متبقية للحج عبر المسار الإلكتروني أو تطبيق "نسك".