بعد ليلة ممطرة وأجواء شديدة البرودة.. مباشر حالة الطقس فى الغربية الآن

الغربية مصطفى عادل

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة الغربية، لرصد حالة الطقس، بعد ليلة باردة شهدتها المحافظة، وهطول امطار غزيرة أمس الاثنين على كافة ربوع المحافظة.

وسطعت الشمس صباح اليوم الثلاثاء وساد طقس دافئ، وتجمع للسحب الكثيفة والمتوسطة.

وتواصل محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار والتقلبات الجوية، على مدار الساعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-2-2025، تزامنا مع الأجواء الشتوية التى تتعرض لها البلاد هذه الأيام.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-2-2025، كما يلى :

،طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد.

الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

فرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

البحر الأحمر معتدل : ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر.

البحر المتوسط : معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.



سطوع الشمس في سماء محافظة الغربية